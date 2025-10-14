Boeing remporte 2,7 MdUSD de contrats pour la production de systèmes Patriot
14/10/2025
L'entreprise coopère avec Lockheed Martin et l'armée américaine pour accroître la cadence et soutenir la modernisation du système Patriot, utilisé par 17 pays.
Jim Bryan, directeur exécutif de Boeing Integrated Air & Missile Defense, souligne que ces contrats permettront de répondre à la demande croissante.
Boeing indique avoir déjà livré plus de 6000 capteurs PAC-3 depuis 2000 depuis son site de Huntsville (Alabama) et vise un record de 650 à 700 unités d'ici fin 2025 grâce à de récents investissements industriels.
