Boeing réduit ses pertes au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de Boeing ont augmenté de 30% en glissement annuel à 23,27 milliards de dollars. Sur ce trimestre, sa perte nette s'est réduite. Impacté par une charge de 4,9 milliards de dollars avant impôts sur le programme de son bicouloir 777X, elle ressort à 5,34 milliards de dollars contre 6,17 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Par action, sur cette période, la perte diluée s'élève à 7,14 dollars contre une perte diluée de 9,97 dollars un an avant. Le free cash flow est positif à 238 millions de dollars contre -1,956 milliard de dollars un an avant.

Sur ce trimestre, les revenus de la division "aviation commerciale" (Commercial Airplanes) ont progressé de 49% en glissement annuel à 11,09 milliards de dollars.

Sur un an, le nombre de livraisons d'avions a augmenté de 38% à 160. Il s'agit du total le plus élevé sur un trimestre depuis 2018. Ce segment d'activité a enregistré 161 commandes nettes au cours de ce trimestre. Le carnet de commandes comprenait plus de 5 900 avions d'une valeur de 535 milliards de dollars.

