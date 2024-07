Boeing rachète Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars

(AOF) - Boeing a confirmé ce matin dans un communiqué qu'il rachetait les activités de Spirit AeroSystems (hors celles cédées à Airbus) pour 4,7 milliards de dollars, soit 37,25 dollars par action. La valeur totale de la transaction est d'environ 8,3 milliards de dollars, y compris la dernière dette nette déclarée de Spirit. L'acquisition de Spirit par Boeing comprendra la quasi-totalité des activités commerciales liées à Boeing, ainsi que d'autres activités commerciales, de défense et d'après-vente.

