Boeing propose des mesures correctives afin d'obtenir l'approbation de l'UE pour l'acquisition de Spirit

(Ajoute des détails) par Foo Yun Chee

Boeing BA.N a proposé des mesures correctives afin d'obtenir l'approbation de l'UE pour racheter Spirit AeroSystems SPR.N , la plus grande entreprise indépendante d'aérostructures, selon une mise à jour sur le site Internet de la Commission européenne.

Boeing a annoncé cette acquisition de 4,7 milliards de dollars en juillet de l'année dernière, dans le cadre d'un accord qui verrait également Airbus AIR.PA reprendre les activités européennes déficitaires de l'équipementier.

La Commission, qui veille à l'application des règles de concurrence dans l'UE, n'a pas fourni de détails sur les mesures correctives, conformément à sa politique, et a reporté au 14 octobre la date limite de sa décision concernant l'accord.

Airbus reprendra les activités européennes de Spirit parallèlement à la conclusion de l'accord entre Boeing et Spirit, a déclaré l'avionneur américain l'année dernière lorsqu'il a annoncé l'opération.

Spirit vendra également ses activités à Prestwick, en Écosse, et à Subang, en Malaisie, qui soutiennent les programmes d'Airbus, ainsi que ses activités à Belfast qui ne soutiennent pas les programmes d'Airbus.

La Commission devrait demander l'avis des acteurs du marché avant de décider d'accepter les mesures correctives proposées par Boeing ou d'ouvrir une enquête approfondie de quatre mois si elle a de sérieux doutes.

L'autorité de la concurrence britannique a autorisé l'opération sans condition le mois dernier.