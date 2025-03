Boeing: production record de PAC-3 en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Boeing indique que sa production d'autodirecteur Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) a atteint un niveau record en 2024, entraînant plus de 500 livraisons. Au début de 2025, il a également établi de nouveaux records de production mensuels et de moyenne mobile sur 12 mois.



'Le composant autodirecteur permet aux intercepteurs les plus avancés utilisés par le système de défense aérienne Patriot d'identifier, de suivre et de vaincre des menaces allant des avions hostiles aux missiles balistiques et de croisière avancés', explique le groupe d'aéronautique et de défense.



Boeing prévoit d'augmenter encore la production d'autodirecteurs en 2025, avec une croissance supplémentaire prévue dans les années à venir pour répondre aux besoins croissants en matière de défense et de sécurité à l'échelle mondiale.



Il prévoit également terminer la construction de sa nouvelle usine d'agrandissement de 3.300 mètres carrés ce printemps, ce qui débloquera une capacité de production future supplémentaire une fois qu'elle sera pleinement opérationnelle.





