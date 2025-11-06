 Aller au contenu principal
Boeing présentera ses partenariats et innovations au salon de Dubaï
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 15:40

Boeing annonce sa participation au salon aéronautique de Dubaï 2025, où le groupe présentera son portefeuille commercial, défense et services, illustrant plus de 80 ans de coopération avec le Moyen-Orient.

L'exposition mettra en vedette l'avion d'essai 777-9 en vol et au sol, aux côtés de modèles tels que le 737 MAX, le 777-300ER et le 737 BBJ. Côté défense, seront exposés les F-15 Eagle, CH-47 Chinook, KC-46 Pegasus, AH-64 Apache et C-17 Globemaster III.

Le stand proposera des expériences immersives, dont une section grandeur nature du 777X et un simulateur de cockpit F-15EX, ainsi qu'une présentation du modèle climatique Cascade. Boeing interviendra aussi lors des conférences Aerospace 2050 et Aviation Mobility sur les thèmes de l'innovation, de la durabilité et des carburants durables.

Valeurs associées

BOEING CO
198,400 USD NYSE +0,41%
