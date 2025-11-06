Boeing présentera ses partenariats et innovations au salon de Dubaï
L'exposition mettra en vedette l'avion d'essai 777-9 en vol et au sol, aux côtés de modèles tels que le 737 MAX, le 777-300ER et le 737 BBJ. Côté défense, seront exposés les F-15 Eagle, CH-47 Chinook, KC-46 Pegasus, AH-64 Apache et C-17 Globemaster III.
Le stand proposera des expériences immersives, dont une section grandeur nature du 777X et un simulateur de cockpit F-15EX, ainsi qu'une présentation du modèle climatique Cascade. Boeing interviendra aussi lors des conférences Aerospace 2050 et Aviation Mobility sur les thèmes de l'innovation, de la durabilité et des carburants durables.
