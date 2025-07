Boeing: prépare le lancement du X-37B pour sa mission OTV-8 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 16:22









(Zonebourse.com) - Boeing annonce le lancement de la huitième mission du X-37B Orbital Test Vehicle (OTV-8) au plus tôt le 21 août 2025 depuis la Space Coast en Floride, moins de six mois après l'achèvement d'OTV-7.



Cette mission embarquera un module de service élargi pour accueillir des expérimentations, notamment un système de communication laser inter-satellite à haut débit et un capteur inertiel quantique de haute précision, utile en l'absence de GPS.



L'initiative, menée avec l'U.S. Space Force et ses partenaires, vise à renforcer la résilience et la performance des futures architectures spatiales américaines.





