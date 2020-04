Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing prépare de nouvelles mises à jour du logiciel du 737 MAX Reuters • 08/04/2020 à 01:22









WASHINGTON, 8 avril (Reuters) - Boeing BA.N a déclaré mardi soir qu'il allait effectuer deux nouvelles mises à jour du logiciel du 737 MAX, immobilisé depuis mars 2019 après deux catastrophes aériennes, dans l'optique d'obtenir la certification de l'appareil en vue de sa remise en service. L'avionneur américain a déclaré que l'un des problèmes concernait de possibles défaillances du microprocesseur de l'ordinateur de commande de vol, avec pour conséquence potentielle un défaut du stabilisateur, tandis qu'un autre problème pouvait entraîner le désengagement de la fonction de pilotage automatique au moment de l'approche finale. Il a précisé que les mises à jour corrigeraient ces deux problèmes. (David Shepardson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +5.78%