Boeing prend du retard dans la certification de son 777X, selon Kelly Ortberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations sur les retards de certification du 777X) par Dan Catchpole

Le directeur général de Boeing BA.N , Kelly Ortberg, a déclaré jeudi que le constructeur d'avions avait pris du retard dans la certification du 777-9, son dernier gros porteur. La société prévoit de livrer le premier 777X en 2026, soit six ans plus tard que prévu lors du lancement du programme en 2013. Il reste une "montagne de travail" pour certifier l'avion, mais aucun nouveau problème technique n'a été identifié, a déclaré Kelly Ortberg lors de la conférence Morgan Stanley Laguna. Mais "même un retard mineur sur le programme 777 a un impact financier assez important" pour l'entreprise, qui a déjà perdu plusieurs milliards de dollars sur le programme, a-t-il fait remarquer. La chaîne d'approvisionnement de Boeing est confrontée à des pressions inflationnistes sur l'ensemble de ses programmes, a-t-il ajouté.

Toutefois, il ne s'attend pas à ce que des problèmes de chaîne d'approvisionnement empêchent l'entreprise d'augmenter la production de son best-seller, le 737 MAX, à 42 avions par mois d'ici la fin de l'année, alors que le plafond imposé par le gouvernement fédéral est actuellement de 38, a déclaré Kelly Ortberg.

La compagnie doit encore stabiliser l'un de ses six indicateurs de performance clés avant d'augmenter la production de 737, a-t-il fait remarquer. Le remboursement de la dette est une priorité absolue lorsque la compagnie redeviendra rentable, a déclaré Kelly Ortberg, soulignant que la compagnie s'est trop endettée pour faire face aux crises qu'elle a traversées ces dernières années.