Boeing: premier 777 Freighter livré à Silk Way West Airlines information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 14:35

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que la compagnie azerbaidjanaise Silk Way West Airlines a pris livraison, à l'aéroport international Heydar Aliyev de Bakou, de son premier Boeing 777 Freighter, sur les cinq appareils de ce type qu'elle a commandés.



Cet avion-cargo bimoteur, le plus performant et disposant du plus long rayon d'action au monde selon le constructeur américain, permettra à Silk Way West d'augmenter sa capacité et de se développer sur de nouveaux marchés de fret.