CAC 40
7 821,98
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing, Pfizer, le secteur technologique... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 22/09/2025 à 14:52

(AOF) - Boeing

Les employés grévistes chez Boeing Defense ont approuvé à 90% une proposition de contrat de quatre ans émanant de la direction syndicale, que la direction du constructeur aéronautique a déjà refusée d'examiner, a annoncé vendredi le district 837 du syndicat IAM (Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale). Les dirigeants de l'IAM ont affirmé que Boeing pouvait mettre un terme à la grève de 46 jours qui a ralenti la production d'avions militaires, en acceptant l'offre.

Genuine Parts

Genuine Parts envisagerait une scission de ses activités, affirme Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. La société est articulée autour de deux pôles : la distribution de pièces automobiles et la distribution de pièces industrielles. Au premier semestre 2025, elle a généré 12,03 milliards de dollars de revenus dont 60 % provient de l'activité automobiles et le reste est issu de l'activité industrielle.

Pfizer

Pfizer va acquérir Metsera pour une valeur d'entreprise de 4,9 milliards de dollars, hors droit de valeur conditionnelle qui pourrait atteindre jusqu'à 22,50 dollars par action. Au total, le laboratoire américain pourrait débourser un maximum de 7,354 milliards de dollars. Avec cette opération, Pfizer va mettre la main sur une société biopharmaceutique au stade clinique qui accélère le développement de la prochaine génération de médicaments contre l'obésité et les maladies métaboliques.

T-Mobile

T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom, a annoncé la nomination, de son chief operating officer actuel, Srini Gopalan, au poste de directeur général de T-Mobile, à compter du 1er novembre 2025. Il succédera à Mike Sievert, qui a été nommé au poste nouvellement créé chez T-Mobile, de vice-président. Srini Gopalan avait été nommé chief operating officer en mars 2025 après avoir occupé des postes de dirigeants chez Bharti Airtel, Capital One, Vodafone et Deutsche Telekom.

Valeurs technologiques

Donald Trump a fixé à 100 000 dollars le prix d'un visa H1B, qui est utilisé par les sociétés américaines pour employer des étrangers à un poste spécialisé. Après une certaine confusion à propos des conditions liées au paiement de ce montant, la Maison-Blanche a précisé que cette mesure ne s'appliquerait qu'aux nouveaux demandeurs et non aux titulaires actuels ou à ceux souhaitant renouveler leur visa. Enfin, elle n'empêche aucun titulaire d'un visa H-1B en cours de validité d'entrer et de sortir des États-Unis.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ALPHABET-A
253,0400 USD NASDAQ -0,66%
AMAZON.COM
229,0800 USD NASDAQ -1,04%
BOEING CO
214,265 USD NYSE -0,58%
GENUINE PARTS CO
139,298 USD NYSE +1,43%
INTEL
29,8013 USD NASDAQ +0,75%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
784,3900 USD NASDAQ +0,77%
MICROSOFT
515,5000 USD NASDAQ -0,47%
NVIDIA
175,7350 USD NASDAQ -0,53%
PFIZER
24,310 USD NYSE +1,17%
T-MOBILE US
237,4275 USD NASDAQ -0,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 14:52:00.

