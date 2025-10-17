Boeing peut augmenter sa production de 737 MAX à 42 avions par mois, selon la FAA

Boeing BA.N peut augmenter sa production de 737 MAX à 42 avions par mois après que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a levé le plafond de 38 avions par mois en vigueur depuis janvier 2024, ont déclaré vendredi l'agence et le constructeur d'avions.

La FAA a imposé ce plafond de production sans précédent peu après une urgence en vol survenue en 2024 et impliquant un nouvel avion 737 MAX 9 d'Alaska Airlines ALK.N auquel il manquait quatre boulons essentiels. L'annonce est une étape importante pour le constructeur d'avions qui a été plongé dans une crise de sécurité suite à l'incident en vol.