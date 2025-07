Boeing: pertes nettement réduites au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 14:18









(Zonebourse.com) - Boeing a fait état mardi d'une perte réduite au titre de son deuxième trimestre à la faveur d'une nette hausse de son chiffre d'affaires et de ses livraisons d'appareils.



Le groupe américain d'aéronautique et de défense dit avoir généré un chiffre d'affaires de 22,75 milliards de dollars sur le trimestre allant d'avril à juin, soit une hausse de 35% par rapport à l'année précédente, là où le consensus le donnait à 21,70 milliards de dollars.



Ses livraisons d'avions ont atteint 150 unités sur le trimestre, contre 92 un an plus tôt, soit une hausse de 63%.



La période s'est soldée par une perte opérationnelle de 433 millions de dollars, soir 1,24 dollar par action, contre -1,39 milliard de dollars un an plus tôt, ou 2,90 dollars par titre.



'Les changements fondamentaux que nous avons mis en place afin de renforcer la sécurité et la qualité de nos appareils commencent à porter leurs fruits, à mesure que nous stabilisons nos opérations et livrons des avions, produits et services de meilleure qualité à nos clients', a commenté Kelly Ortberg, le directeur général de Boeing.



'S'agissant de la seconde moitié de l'année, nous restons concentrés sur la restauration de la confiance et la poursuite de nos progrès dans un environnement mondial en constante évolution', a-t-il ajouté.



Le groupe précise que la cadence de production du 737 s'établissait à 38 unités par mois, un niveau qu'il entend porter à 42 par mois d'ici la fin de l'année, sous réserve du feu vert des autorités idoines.



Suite à ces annonces, l'action Boeing progressait d'un peu plus de 1% mardi matin dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.





Valeurs associées BOEING CO 236,410 USD NYSE 0,00%