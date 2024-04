Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: perte trimestrielle moins lourde que prévu information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Boeing a publié mercredi des résultats en perte au titre du premier trimestre, conséquence des problèmes de qualité et de sécurité rencontrés par son 737, mais ses performances s'avèrent nettement moins pire que prévu.



Le géant américain de l'aéronautique et de la défense a accusé une perte opérationnelle de 388 millions de dollars au cours du premier trimestre, à comparer avec une perte de 440 millions l'an dernier.



Ramenée par action, elle se limite à 1,13 dollar, alors que les analystes anticipaient une perte de 1,65 dollar.



Sur les trois premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires s'est replié de 8% à 16,6 milliards de dollars, ce qui dépasse là encore le consensus de marché établi à 15,2 milliards de dollars.



Sur le trimestre, sa consommation de trésorerie a atteint 3,9 milliards de dollars, à comparer avec 786 millions de dollars sur la même période de 2023.



Dans un communiqué, Dave Calhoun, le directeur général sur le départ, explique que les comptes reflètent les mesures que le groupe a mises en place afin d'améliorer ses systèmes de gestion de la qualité et de la sécurité.



La cadence de production du programme 737 program est désormais inférieure à 38 appareils par mois.



L'action Boeing gagnait plus de 3% dans les échanges en avant-Bourse après ces annonces.





