Boeing: perte au 1T moins creusée qu'attendu, livraisons affectées par les incidents

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi une perte de 343 millions de dollars au premier trimestre, moins creusée que ne le prévoyait le marché et marquée par des livraisons moindres du fait de problèmes de production et d'incidents d'exploitation.

"Les résultats financiers reflètent des livraisons inférieures de 737 et les conséquences du maintien au sol du 737-9", a indiqué Boeing, en référence à l'incident en vol le 5 janvier sur un avion d'Alaska Airlines.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires a atteint 16,57 milliards de dollars (-7,5% sur un an), dépassant les prévisions du consensus des analystes (16,24 milliards), qui tablaient également sur une perte nette bien plus importante à 709 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels --donnée privilégiée par les marchés--, la perte nette ressort à 1,13 dollar, contre une perte nette de 1,27 dollar sur la même période de 2023.

Le consensus des analystes de FactSet avait prévu une perte nette de 1,63 dollar.

Cette perte trimestrielle n'est guère une surprise, le directeur financier Brian West ayant prévenu dès le 20 mars que l'incident du 5 janvier --une porte-bouchon s'est détachée en vol de la carlingue-- allait plomber les résultats trimestriels, en particulier la marge opérationnelle de la division aviation commerciale.

Selon lui, celle-ci devait s'établir à -20%. Elle ressort en réalité à -24,6%, contre -9,2% un an plus tôt.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Boeing progressait de 2,94%.