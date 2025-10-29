Boeing perd près de 5 milliards de dollars sur le programme 777X très retardé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing reporte la livraison du 777X à 2027

Boeing a enregistré des charges d'un montant total de 15 milliards de dollars sur le programme 777X

Le chiffre d'affaires trimestriel de Boeing augmente de 30 %, dépassant les attentes de Wall Street

Les actions chutent de 1 % dans les échanges avant bourse

(Plus de détails sur le programme 777X et les commentaires des analystes) par Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Boeing BA.N a repoussé à 2027 la première livraison de son programme de jet 777X, longtemps retardé, et a passé une charge de près de 5 milliards de dollars en raison des retards, dans une nouvelle série de revers pour le géant de l'aérospatiale.

Le 777X était au cœur de la stratégie à long terme de Boeing en matière de gros-porteurs, auparavant dominée par ses emblématiques jets 747 et 777. Mais les retards répétés de certification et de production ont repoussé les livraisons de plusieurs années, entraînant des charges de plus de 15 milliards de dollars et grevant les finances de l'entreprise, tout en ouvrant la voie à l'A350 du rival Airbus, alors que les voyages internationaux continuent de se multiplier.

Le mois dernier, le directeur général Kelly Ortberg a déclaré que l'entreprise avait pris du retard dans la certification de l'avion, affirmant qu'une "montagne de travail" restait à faire , mais il n'a pas mentionné de retard supplémentaire par rapport à la première livraison, prévue pour 2026, à l'époque. Il a toutefois précisé qu'aucun nouveau problème technique n'avait été identifié. Si l'on inclut les charges divulguées mercredi, Boeing a enregistré environ 15 milliards de dollars de charges liées au programme 777X. La dernière charge comprend les pénalités dues aux clients pour les retards de livraison.

Les actions du constructeur d'avions étaient en baisse de 1 % dans les échanges avant bourse. Les analystes de Wall Street avaient anticipé une charge importante pour le programme 777X.

Richard Aboulafia, directeur général d'AeroDynamic Advisory, une société américaine de conseil en gestion aérospatiale, a déclaré que la charge était supérieure aux 2 à 4 milliards de dollars qu'il prévoyait. Bien qu'il ne s'attende pas à ce que cette charge soit financièrement désastreuse pour Boeing, qui croule sous les dettes, "elle soulève des questions quant à d'autres surprises à venir"

Toutefois, ce dernier retard survient à un moment où la demande croissante de voyages internationaux stimule la demande d'avions à fuselage large, ce qui n'était pas le cas lorsque le 777X a été retardé pour la première fois.

"Aujourd'hui, la situation pourrait devenir problématique", a déclaré M. Aboulafia. "Les gens commencent à perdre patience et à exiger des compensations."

Selon Boeing, cette charge comprend des coûts de production plus longs et des pénalités dues aux clients.

DES ANNÉES DE PROBLÈMES DE QUALITÉ ET DE RETARDS

Après des années de problèmes de qualité et de retards de production sur son avion phare, le 737 MAX, Boeing a prudemment augmenté sa production mensuelle en 2025. Au début du mois, la société a reçu l'approbation tant attendue de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis pour augmenter la production du 737 MAX à 42 jets par mois, assouplissant ainsi le plafond de 38 qui était en place depuis janvier 2024. Cette limite a été imposée à la suite de l'éclatement d'un panneau en plein vol en janvier 2024 sur un avion presque neuf.

Boeing a livré 55 avions en septembre, ce qui constitue sa meilleure performance pour ce mois depuis 2018. Il s'agit d'un bond significatif par rapport aux 33 livraisons enregistrées un an plus tôt, lorsqu'une grève impliquant 33 000 travailleurs d'usine dans le nord-ouest du Pacifique a perturbé la production.

Les livraisons sont suivies de près par Wall Street, car les avionneurs reçoivent généralement l'essentiel de leurs paiements lorsqu'ils remettent les jets aux clients, ce qui fait des livraisons un indicateur clé du chiffre d'affaires et du flux de trésorerie.

Boeing a déclaré un flux de trésorerie disponible de 238 millions de dollars, devenant positif pour la première fois depuis 2023.

Le constructeur d'avions a affiché une perte ajustée par action de 7,47 dollars pour le trimestre allant jusqu'à septembre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 4,59 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses revenus pour le trimestre ont augmenté de 30 % pour atteindre 23,27 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes de Wall Street qui tablait sur 21,97 milliards de dollars.