Boeing parvient à des accords provisoires dans le cadre des procès relatifs à l'accident du 737 MAX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

Boeing BA.N a conclu des accords de principe avec un Canadien qui a perdu six membres de sa famille dans le crash en 2019 d'un avion 737 MAX d'Ethiopian Air peu après le décollage.

Un jury avait déjà été sélectionné pour les affaires, qui avaient été regroupées en un seul procès devant le tribunal de district américain de Chicago. Les termes des accords, qui ont été conclus mardi en fin de journée, n'ont pas été divulgués.

Ces affaires concernaient trois des six membres de la famille de Manant Vaidya qui ont péri dans l'accident: ses parents, Pannagesh et Hansini Vaidya, et sa sœur, Kosha Vaidya.

Le mari de Kosha, Preritkumar Dixit, et leurs deux enfants, Ashka et Anushka Dixit, sont également décédés dans l'accident. Boeing a réglé les poursuites judiciaires concernant leur décès en 2025. Les six victimes vivaient au Canada, selon le cabinet d'avocats Clifford, qui représentait Manant Vaidya. Le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé cinq mois après le vol 610 de Lion Air , un autre 737 MAX, qui s'est abîmé dans la mer de Java. Un système de contrôle de vol automatisé a contribué aux deux crashs, qui ont tué 346 personnes au total. L'avionneur américain a réglé plus de 90 % des dizaines de poursuites civiles liées aux deux accidents, versant des milliards de dollars de dédommagement par le biais de poursuites judiciaires, d'un accord de poursuite différée et d'autres paiements, a déclaré Boeing à l'agence Reuters. Les deux accidents ont entraîné l'immobilisation pendant 20 mois du jet le plus vendu de la société et ont coûté à Boeing plus de 20 milliards de dollars .

"Nous sommes profondément désolés pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans les accidents du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines", a déclaré un porte-parole de Boeing dans un communiqué mercredi.

"Nous nous sommes engagés d'emblée à indemniser pleinement et équitablement les familles des disparus et avons accepté la responsabilité juridique des accidents dans le cadre de ces procédures.

"Bien que nous ayons résolu la grande majorité de ces demandes par le biais de règlements, les familles ont également le droit de poursuivre leurs demandes par le biais de procès en dommages-intérêts devant les tribunaux, et nous respectons leur droit de le faire. Nous continuerons à travailler pour résoudre les réclamations des membres des familles touchées par ces accidents."