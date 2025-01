Boeing: partenariat stratégique avec Norsk e-Fuel sur le SAF information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir signé un accord de partenariat stratégique avec Norsk e-Fuel afin d'accélérer la production et la disponibilité des carburants d'aviation durables (SAF) dans les pays nordiques et à l'échelle mondiale.



L'investissement de Boeing soutiendra l'une des premières installations industrielles de production d'électro-carburants (Power-to-Liquids ou PtL) à grande échelle en Europe.



Cette opération vise également à soutenir l'objectif commun de l'industrie aéronautique commerciale et des États membres de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



Norsk e-Fuel produira un carburant pour l'aviation connu sous le nom d'électro-SAF ou e-SAF. Ce processus consiste à utiliser une énergie sans carbone pour produire de l'hydrogène vert, qui est ensuite combiné à du CO₂ recyclé provenant de sources biogéniques.



Selon Boeing, ce carburant peut réduire de plus de 90 % les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par rapport au kérosène conventionnel.









