Boeing obtient le feu vert pour lancer la prochaine phase d'essais de certification du 777X, selon Air Current

Boeing BA.N a reçu la semaine dernière l'autorisation de l'agence américaine de régulation de l'aviation d'entamer la troisième des cinq grandes phases d'essais en vol de certification pour son gros porteur 777-9, a rapporté lundi le journal Air Current, citant des sources.

La publication de l'industrie aéronautique a ajouté qu'il s'agirait de la plus grande série d'évaluations pour le programme d'avion longtemps retardé, citant des personnes familières avec ses progrès.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport d'Air Current.

Boeing et l'Administration fédérale américaine de l'aviation n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le 777X est essentiel pour la stratégie à long terme de Boeing en matière de gros-porteurs, jusqu'à présent dominée par les 747 et 777. Cependant, les retards répétés de certification et de production ont repoussé les livraisons de plusieurs années, entraînant des charges de plus de 15 milliards de dollars et augmentant la pression sur les finances de l'entreprise.

Ces revers ont créé une opportunité pour son rival Airbus

AIR.PA et son avion concurrent A350, à l'heure où les voyages internationaux reprennent.

Dans son rapport sur les résultats du mois dernier, Boeing a déclaré qu'il avait repoussé la première livraison de son programme de jet 777X, longtemps retardé, à 2027 et a pris une charge plus importante que prévu de 5 milliards de dollars.

Boeing a également mis à jour son évaluation du calendrier de certification du 777-9, et prévoit la première livraison de l'avion en 2027.

Au début du mois, la société a reçu l'autorisation tant attendue de la FAA d'augmenter la production du 737 MAX à 42 avions par mois, contre 38 auparavant.