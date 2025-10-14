 Aller au contenu principal
Boeing obtient le feu vert de l'UE pour l'acquisition de Spirit AeroSystems pour un montant de 4,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Boeing et de Spirit, ainsi que les trois derniers paragraphes) par Foo Yun Chee

Boeing BA.N a obtenu mardi l'approbation de l'UE pour son acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, après avoir accepté de vendre certaines activités de Spirit pour répondre à des problèmes de concurrence.

L'opération annoncée l'année dernière vise à aider Boeing à rationaliser ses opérations et à améliorer le contrôle de la qualité, des années après avoir séparé le fournisseur des compagnies aériennes.

Boeing a proposé des mesures correctives après que la Commission européenne, qui agit en tant qu'autorité de la concurrence de l'UE, a déclaré que l'opération aurait sensiblement réduit la concurrence sur le marché mondial des aérostructures et dans le secteur des avions commerciaux de grande capacité. La Commission a déclaré qu'elle acceptait l'offre de Boeing de céder au rival européen toutes les activités de Spirit qui fournissent actuellement des aérostructures à Airbus AIR.PA , confirmant ainsi un article de Reuters paru la semaine dernière.

Boeing vendra également le site de Spirit en Malaisie, qui fournit des aérostructures à Airbus, à Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd, ce qui permettra à l'entreprise malaisienne d'entrer sur le marché.

"Les engagements pris par Boeing préserveront la concurrence sur ce marché crucial, permettront l'entrée d'un nouveau concurrent et garantiront que les constructeurs d'avions commerciaux obtiennent les pièces dont ils ont besoin à des prix compétitifs", a déclaré Teresa Ribera, cheffe du service concurrence de l'Union européenne.

L'accord doit encore être approuvé par les États-Unis. "Nous sommes déterminés à obtenir les approbations réglementaires restantes et à remplir les conditions nécessaires à la finalisation de cette acquisition, qui renforcera notre capacité à fabriquer des avions sûrs et de grande qualité pour nos clients et profitera au public voyageur", a déclaré un porte-parole de Boeing.

Spirit a déclaré qu'elle s'efforçait de remplir les conditions de clôture et de terminer la planification avec Boeing, Airbus et Composites Technology.

"Il s'agit d'une nouvelle étape vers la clôture de la transaction, prévue pour ce trimestre", a déclaré Joe Buccino, porte-parole de Spirit AeroSystems.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
203,0000 EUR Euronext Paris -0,15%
BOEING CO
214,100 USD NYSE -0,14%
SPIRIT AERO HLDG-A
38,515 USD NYSE -0,40%
