Boeing obtient la certification du 737 Max 10 après plusieurs années de retard

Boeing a obtenu mardi la certification de son 737 Max 10 par l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA), franchissant une étape importante dans son redressement industriel et commercial. Initialement attendu en 2020, le plus grand appareil de la famille 737 Max avait accumulé plusieurs années de retard en raison du renforcement des exigences de sécurité après les accidents de 2018 et 2019 et de problèmes techniques, notamment liés au système antigivrage des moteurs. La FAA a également examiné une anomalie de navigation avant de conclure qu'elle ne présentait pas de risque pour la sécurité des vols.

L'enjeu commercial est majeur pour Boeing, le 737 Max 10 représentant environ 30% de son carnet de commandes, selon son directeur général Kelly Ortberg. Plusieurs compagnies américaines, dont United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines et Alaska Airlines, attendent cet appareil pour moderniser leurs flottes. Les retards ont toutefois contraint certains transporteurs à revoir leurs projets d'aménagement intérieur, tandis que la mise en service commerciale pourrait encore nécessiter plusieurs mois. La certification intervient après celle du 737 Max 7, obtenue début août, permettant désormais à l'ensemble de la gamme de disposer des autorisations américaines.

Cette avancée s'inscrit dans les efforts de Boeing pour accélérer ses livraisons et améliorer sa situation financière. Le constructeur cherche notamment à augmenter la production des 737 Max et des 787 Dreamliner, les paiements des clients intervenant principalement lors de la livraison des appareils. Pour soutenir cette montée en cadence, Boeing a ouvert en juillet une quatrième ligne d'assemblage de 737 Max à Everett, dans l'Etat de Washington.