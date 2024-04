Boeing : nouvel incident à Denver sur un appareil de Southwest Airlines

(AOF) - Juste avant de décoller de l'aéroport de Denver en direction de Houston, un appareil Boeing 737-800 de la compagnie Southwest Airlines a perdu une partie du capot de son moteur hier.135 passagers et six membres d'équipage étaient présents à bord de cet appareil. "Nous sommes désolés pour toute inquiétude causée ce matin", a répondu hier la compagnie aérienne à un des passagers sur Twitter. La Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité de l'aviation américaine, a ouvert une enquête, suite à ce nouvel incident visant le constructeur aéronautique.

