Boeing: nouveaux partenaires dans le projet SFD avec la NASA information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 17:11

(CercleFinance.com) - Alors que la NASA et Boeing viennent de dévoiler la livrée de leur avion de recherche et démonstrateur de vol durable (Sustainable Flight Demonstrator - SFD), le X-66A, plusieurs compagnies américaines (Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et United Airlines) annonce qu'elles participeront à la mise au point du projet.



Dans le cadre d'une nouvelle coalition de développement durable, les partenaires fourniront des informations sur l'efficacité opérationnelle, la maintenance, les caractéristiques de traitement et la compatibilité des aéroports.



Le X-66A testera la configuration de la cellule Transonic Truss-Braced Wing (ou TTBW - soit un démonstrateur ' transsonique à aile haubanée ') et sera construit à partir d'un avion MD-90 modifié dans une installation de Boeing à Palmdale, en Californie.



Alors que le X-66A aura une envergure de 145 pieds (soit 44 mètres), la conception TTBW pourrait être utilisée par des avions de différentes tailles et missions et pourrait bénéficier de bouts d'ailes repliables pour s'adapter à l'infrastructure aéroportuaire existante, souligne Boeing.



Des équipes d'exploitation et de maintenance des compagnies aériennes évalueront le X-66A à mesure que des modifications seront apportées à l'avion. Les essais en vol sont prévus pour 2028 et 2029 au Armstrong Flight Research Center de la NASA à Edwards Air Force Base.