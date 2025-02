Boeing: nouveau responsable des activités gouvernementales information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - Boeing fait part de la nomination de Jeff Shockey au poste de vice-président exécutif des activités gouvernementales, des politiques publiques mondiales et de la stratégie d'entreprise, à compter du 24 février.



Il dirigera les efforts mondiaux de politique publique de Boeing, y compris les activités gouvernementales aux Etats-Unis et le développement durable, ainsi que l'organisation philanthropique mondiale de l'entreprise, Boeing Global Engagement.



Reportant directement au CEO Kelly Ortberg, Jeff Shockey siégera au conseil exécutif de Boeing. Il fera son retour au sein du constructeur aéronautique et de défense après avoir dirigé les relations gouvernementales mondiales chez RTX.





