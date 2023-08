Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: nouveau problème signalé sur le 737, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 16:14

(CercleFinance.com) - Boeing signe la plus forte baisse du Dow Jones jeudi matin en réaction à des informations évoquant l'apparition de nouveaux dysfonctionnements susceptibles d'affecter son 737 MAX.



Dans un communiqué diffusé mercredi soir, l'équipementier aéronautique Spirit AeroSystems a reconnu l'existence d'un problème de qualité au niveau des cloisons de pression arrière qu'il fabrique pour certains 737 de Boeing.



'Boeing a découvert que les fuselages de nombreux 737 MAX présentaient des centaines de trous percés qui étaient soit mal alignés, soit dupliqués, puis réparés par des éléments de fixation, une procédure validée par les inspections de qualité chez Spirit', soulignent les analystes de Jefferies.



Le groupe de Wichita (Kansas) évoque toutefois un nombre limité d'appareils concernés, assurant par ailleurs qu'il continue de livrer normalement ses pièces à l'avionneur.



Spirit - qui explique avoir apporté certaines modifications à ses processus de fabrication pour résoudre ces difficultés - ajoute que Boeing a déterminé qu'il n'existait pas de problème de sécurité immédiat et que sa flotte de 737 pouvait continuer à fonctionner.



'Cela signifie néanmoins que certaines livraisons prévues dans le court terme vont devoir être reportées', soulignent les équipes de Jefferies.



Boeing avait récemment manifesté son intention d'augmenter les cadences de production du 737 MAX pour les porter à 50 appareils par mois à horizon 2025/2026.



Le titre de l'avionneur américain était pénalisé en Bourse après ces informations et lâchait plus de 3% après une demi-heure de cotation à Wall Street.



Avec un repli de plus de 10%, l'action Spirit AeroSystems était encore plus sanctionnée.