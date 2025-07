Boeing: nouveau CFO à partir du 15 août information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la nomination de Jesus'Jay'Malave comme vice-président exécutif et directeur financier (CFO) à partir du 15 août, succédant alors à Brian West qui deviendra pour sa part conseiller principal du CEO Kelly Ortberg.



Après avoir occupé le poste de CFO au cours des quatre dernières années, Brian West continuera ainsi de travailler pour Boeing à titre consultatif, notamment en assistant son successeur dans la prise de ses nouvelles fonctions.



Siégeant au conseil exécutif du constructeur aéronautique, Jesus Malave dirigera la stratégie financière, le reporting, la planification des affaires à long terme, les relations avec les investisseurs, ou encore les opérations d'audit.



Il était jusqu'à récemment CFO de Lockheed Martin et, avant cela, a occupé les postes de vice-président principal et de CFO chez L3Harris Technologies. Il a aussi passé plus de 20 ans chez United Technologies, notamment dans des fonctions financières.







Valeurs associées BOEING CO 209,490 USD NYSE -2,29%