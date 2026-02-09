 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing modernise le C-17A pour prolonger sa durée de vie jusqu'en 2075
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:39

Le groupe américain décroche un contrat de l'US Air Force visant à renouveler les systèmes de bord de son emblématique avion de transport stratégique.

Boeing annonce avoir remporté un contrat auprès de l'armée de l'air des Etats-Unis afin de garantir la disponibilité opérationnelle du C-17A Globemaster III sur le long terme.

L'accord porte sur la conception, la fabrication, l'intégration, la qualification et la certification militaire d'un poste de pilotage modernisé. Le programme prévoit le remplacement d'équipements avioniques critiques par une architecture ouverte et modulaire, dite MOSA (Modular Open Systems Architecture), permettant des améliorations rapides et à moindre coût.

Cette modernisation vise à résoudre l'obsolescence des systèmes actuels et à faciliter l'intégration de nouvelles capacités opérationnelles. Travis Williams, vice-président en charge des services mobilité et entraînement pour l'US Air Force chez Boeing, indique que l'objectif est de maintenir le C-17A opérationnel jusqu'en 2075.

Entre 1993 et 2015, Boeing rapporte avoir livré 275 appareils, dont 222 à l'US Air Force et 53 à des partenaires internationaux, constituant une flotte intégrée répartie sur 9 pays.

Valeurs associées

BOEING CO
242,980 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank