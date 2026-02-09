Boeing modernise le C-17A pour prolonger sa durée de vie jusqu'en 2075
Boeing annonce avoir remporté un contrat auprès de l'armée de l'air des Etats-Unis afin de garantir la disponibilité opérationnelle du C-17A Globemaster III sur le long terme.
L'accord porte sur la conception, la fabrication, l'intégration, la qualification et la certification militaire d'un poste de pilotage modernisé. Le programme prévoit le remplacement d'équipements avioniques critiques par une architecture ouverte et modulaire, dite MOSA (Modular Open Systems Architecture), permettant des améliorations rapides et à moindre coût.
Cette modernisation vise à résoudre l'obsolescence des systèmes actuels et à faciliter l'intégration de nouvelles capacités opérationnelles. Travis Williams, vice-président en charge des services mobilité et entraînement pour l'US Air Force chez Boeing, indique que l'objectif est de maintenir le C-17A opérationnel jusqu'en 2075.
Entre 1993 et 2015, Boeing rapporte avoir livré 275 appareils, dont 222 à l'US Air Force et 53 à des partenaires internationaux, constituant une flotte intégrée répartie sur 9 pays.
