Boeing maintient un rythme de livraison soutenu en octobre

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 53 avions en octobre, portant le total pour l'année à 493 appareils, le constructeur aéronautique ajoutant par ailleurs avoir reçu 15 commandes le mois dernier.

L'avionneur américain a livré 39 737 MAX, son modèle le plus vendu, dont neuf à Southwest Airlines LUV.N et cinq à Ryanair

RYA.I . Il par ailleurs livré à la marine américaine un 737 NG qui sera converti en avion de patrouille maritime P-8, ainsi que 13 gros-porteurs: sept 787 Dreamliners, deux 777 cargo et quatre 767.

Boeing reste à la traine de son concurrent Airbus AIR.PA , qui a livré 585 avions au cours des 10 premiers mois de l'année. Toutefois le groupe est en passe d'atteindre son plus haut volume de livraisons annuelles depuis 2018, lorsqu'il en avait livré 806,

En 2019, les livraisons annuelles de Boeing avaient chuté, suivant l'immobilisation au sol des 737 MAX après deux accidents ayant coûté la vie à 346 personnes, démarrant une série de crises concernant la sécurité et la qualité de production, auxquelles s'était ajoutée la pandémie de COVID-19.

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, a concentré sa division d'avions commerciaux en 2025 sur l'amélioration de la qualité de la production. Les autorités fédérales ont récemment autorisé une augmentation de la production du 737 à 42 avions par mois, contre 38 auparavant.

Octobre a été un mois calme pour le carnet de commandes de Boeing. La société a enregistré 15 nouvelles commandes (huit 737 et sept 787), mais a également reçu des annulations pour sept commandes de 737, pour un total net de huit commandes.

Boeing a enregistré 320 commandes pour son 787 Dreamliner depuis le début de l'année. Il s'agit du deuxième plus grand nombre de commandes de 787 jamais enregistré par la compagnie en une année, après les 369 commandes de 2007.

Le carnet de commandes de l'entreprise s'élève désormais à 5.911 unités.

(Reportage Dan Catchpole à Seattle ; Nathan Vifflin pour la version française ; édité par Augustin Turpin)