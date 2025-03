Boeing : lourde rechute sous 166,2$ information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Boeing subit une lourde rechute sous 166,2$ alors Trump annonce une réduction des dépenses militaires dans le cadre de l'OTAN, et l'arrêt du soutien à l'Ukraine.

Le titre rechute sous le support des 166,2E du 15 janvier et se dirige vers un test du palier de soutien des 154E du 6/12 et 147,7E du 10/10/2024.





