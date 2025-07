Boeing: livre deux nouveaux satellites O3b mPOWER à SES information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré avec succès les 9e et 10e satellites O3b mPOWER à SES, fournisseur mondial de contenus et de réseaux, renforçant ainsi les capacités de connectivité mondiale depuis l'espace.



Dotés d'une technologie de charge utile entièrement définie par logiciel de Boeing, ces satellites permettront d'ajuster dynamiquement la puissance en fonction des besoins des utilisateurs. Ils sont actuellement en route vers le Kennedy Space Center en Floride pour un lancement prévu cet été.



' Les O3b mPOWER sont les satellites commerciaux les plus performants et flexibles jamais déployés dans l'espace. Notre technologie permet à SES d'offrir une connectivité fiable et à haut débit, en s'adaptant en temps réel à la demande. C'est une véritable révolution', s'est exprimée Michelle Parker, vice-présidente de Boeing Space Mission Systems.



Parallèlement, Boeing adapte cette technologie pour des usages militaires sur les satellites WGS-11 et WGS-12 destinés à l'US Space Force, afin d'assurer des communications plus sûres et fiables, même en environnement contesté.







