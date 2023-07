Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: livraison d'un 737 MAX à Cabo Verde Airlines information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la livraison à la compagnie des îles du Cap Vert, Cabo Verde Airlines, de son premier avion 737 MAX, dans le cadre du renouvellement de sa flotte et de l'extension de son réseau aux liaisons précédemment exploitées, à la suite de la pandémie.



'Le 737-8 de la compagnie aérienne reconnectera la diaspora capverdienne et stimulera le tourisme pour la nation insulaire en provenance d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud', explique l'avionneur.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.62%