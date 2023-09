Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: les prévisions de commandes sur la Chine information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Boeing prévoit que la Chine aura besoin de 8 560 nouveaux avions commerciaux jusqu'en 2042, stimulée par une croissance économique bien supérieure à la moyenne mondiale et une demande croissante de voyages aériens intérieurs.



La flotte commerciale chinoise aura besoin de 675 milliards de dollars en services aéronautiques, notamment la maintenance, la réparation, la formation et les pièces de rechange pendant cette période.



La flotte d'avions de ligne commerciaux de la Chine va plus que doubler pour atteindre près de 9 600 avions au cours des 20 prochaines années, selon les Perspectives du marché commercial (CMO) de Boeing.



Avec la reprise continue du transport aérien, la Chine représentera un cinquième des livraisons d'avions mondiales au cours des deux prochaines décennies, selon le CMO.



'Le trafic aérien intérieur en Chine a déjà dépassé les niveaux d'avant la pandémie et le trafic international se redresse régulièrement', a déclaré Darren Hulst , vice-président du marketing commercial de Boeing.





