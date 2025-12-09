Boeing-Les livraisons chutent de 17% en novembre, reste derrière Airbus

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 44 avions en novembre, contre 53 en octobre, restant derrière son rival européen Airbus AIR.PA qui a livré 72 avions.

L'avionneur américain a livré 32 737 MAX en novembre, dont cinq pour Southwest Airlines LUV.N .

Boeing a livré six 787, dont deux 787-10 à TAAG Angola Airlines, dans le cadre du plan d’expansion de la compagnie nationale.

Deux cargos 777 ont été livrés - un à Turkish Airlines et un à Aerotranscargo, basé en Moldavie - ainsi que quatre 767.

Boeing a enregistré 164 nouvelles commandes en novembre, contre 38 annulations, soit un solde net de 126.

Boeing a reçu 74 commandes pour son gros-porteur 777X, dont la mise en service est prévue en 2027, avec sept ans de retard sur le calendrier initial.

Emirates, client de lancement, a commandé 65 appareils supplémentaires de ce gros-porteur bimoteur lors du salon aéronautique de Dubaï, portant son total de commandes pour la famille 777X à 270 appareils.

La compagnie taïwanaise China Airlines 2610.TW a également commandé neuf 777X, après avoir déjà passé commande de 14 appareils plus tôt cette année.

Boeing a aussi reçu 30 commandes de 787, dont 15 de Gulf Air (Bahreïn), huit d’Uzbekistan Airways, six d’Etihad Airways et une d’un client non identifié.

Le constructeur américain a reçu 43 commandes pour des 737 MAX, toutes provenant de clients non identifiés. Il a également enregistré des commandes pour 15 ravitailleurs KC-46 de l’US Air Force et pour deux cargos 777.

Etihad a annulé 15 commandes de 777X. Le transporteur du Golfe, qui figurait parmi les premiers clients de ce gros-porteur, conserve toutefois 10 commandes. Air Canada

AC.TO a annulé quatre commandes de 787 et la compagnie sud-africaine Comair a annulé cinq commandes de 737 MAX.

Airbus, qui a livré davantage d’avions en novembre, a abaissé ce mois-ci son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2025 et vise désormais environ 790 avions livrés contre environ 820 précédemment, alors que le constructeur aéronautique européen est aux prises avec un problème de qualité sur ses appareils de la famille A320.

Au 30 novembre, Boeing avait livré 537 avions (396 737 MAX, 74 787, 33 777 et 28 767) et enregistré 1.000 nouvelles commandes, soit 908 nettes après annulations et conversions. Son carnet de commandes s’établissait à 6.019 appareils.

Le directeur financier de Boeing Jay Malave a déclaré la semaine dernière que Boeing s'attend à un flux de trésorerie positif en 2026 grâce à une hausse des livraisons de jets.

(Dan Catchpole, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)