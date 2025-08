Boeing : le syndicat IAM en grève

(AOF) - Le syndicat IAM (association internationale des machinistes et travailleurs de l'aérospatiale) est en grève depuis ce dimanche minuit dans les usines Boeing du Missouri et de l’Illinois aux États-Unis, suite à une nouvelle proposition sur la révision de leurs contrats par le constructeur aéronautique. La proposition initiale de Boeing avait été rejetée une semaine plus tôt. Elle comprenait notamment une hausse des salaires de 20% sur quatre ans et plus de congés. La nouvelle offre prévoyait une hausse de 40%, selon Boeing. Cette proposition a été jugée insuffisante par le syndicat.

" Environ 3 200 membres hautement qualifiés (...) se sont mis en grève à minuit (dans la nuit de dimanche à lundi) parce que trop, c'est trop. C'est une question de respect et de dignité ", a écrit sur le réseau social X lundi matin le syndicat, dénonçant les " promesses en l'air " de Boeing.

" Les membres de la section 837 d'IAM se sont exprimés haut et fort : ils méritent un contrat qui reflète leurs compétences, leur dévouement et le rôle essentiel qu'ils jouent dans la défense de notre nation ", a réagi Tom Boelling, un représentant de l'IAM.

AOF - EN SAVOIR PLUS