Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: le profite d'une note d'analyste optimiste information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 15:58

(CercleFinance.com) - Le titre Boeing signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones lundi à la Bourse de New York, les analystes de Wells Fargo ayant relevé leur objectif de cours sur l'avionneur.



A 9h45, l'action avance de plus de 2,5% quand le Dow prend 0,7% au même moment



Les analystes de Wells Fargo, qui ont porté leur objectif de 250 à 270 dollars, justifient leur optimisme par la perspective d'une reprise des livraisons de 737 MAX à destination de la Chine d'ici à cet automne.



La banque américaine explique que ce pronostic fait suite à une réunion organisée avec Yiping Ke, un directeur exécutif du loueur d'avions CMIG Aviation Capital, qui travaille directement avec les compagnies chinoises.



'D'après M. Ke, les livraisons de 737 MAX vers la Chine pourraient reprendre avant la fin de l'année et il note que certains transporteurs se préparent d'ores et déjà à réceptionner des appareils entre les mois de septembre et novembre', indiquent les équipes de l'établissement californien.



D'après le cadre dirigeant, Boeing se trouve ainsi en bonne position pour honorer les quelques 85 appareils 737 qu'il lui reste à livrer à la Chine d'ici à 2024, représentant une source de trésorerie additionnelle qui conduit Wells Fargo à rehausser de 7,3 à 7,7 milliards de dollars sa prévision de cash flow libre pour Boeing à horizon 2024.