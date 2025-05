Boeing: le loueur saoudien AviLease commande vingt 737-8 information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 17:38









(CercleFinance.com) - Boeing rapporte que le loueur saoudien AviLease a passé sa première commande directe auprès d'un constructeur.



La commande porte concrètement sur l'achat ferme de 20 avions 737-8 avec une option supplémentaire sur 10 appareils.



'Cette commande vise à étoffer le portefeuille d'AviLease avec des avions de nouvelle génération, plus économes en carburant', explique en substance Boeing.



' Ces nouveaux avions vont accélérer notre croissance et nous permettre d'offrir des solutions de flotte parmi les plus modernes ', ajoute Edward O'Byrne, directeur général d'AviLeas.



Ce contrat s'inscrit par ailleurs dans la stratégie de l'Arabie saoudite visant à devenir un hub aérien mondial d'ici 2030, souligne l'avionneur états-unien.





Valeurs associées BOEING CO 205,080 USD NYSE +3,34%