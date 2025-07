Boeing: lancement réussi de deux satellites pour SES information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 15:25









(Zonebourse.com) - Boeing fait part du lancement réussi, depuis Cap Canaveral, des 9e et 10e satellites O3b mPOWER, construits par le constructeur aéronautique pour le compte de l'opérateur de satellites luxembourgeois SES.



Environ deux heures après avoir décollé à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, les satellites se sont séparés du lanceur, déclenchant une série de vérifications complètes de fonctionnement par les membres de l'équipe Boeing à El Segundo, en Californie.



Tirant parti de propulseurs au xénon très efficaces pour manoeuvrer dans l'espace, les satellites poursuivront leur voyage de 130 jours vers l'orbite terrestre moyenne (MEO), à environ 8.000 kilomètres de la surface de la Terre.



Ils rejoindront les huit premiers satellites de la constellation O3b mPOWER, entrée en service commercial en avril 2024, qui fournissent actuellement des services de connectivité haute performance aux utilisateurs de SES dans le monde entier.





