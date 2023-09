Boeing: la réalité augmentée s'invite dans les cockpits information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 14:52

(CercleFinance.com) - Boeing et Red 6 annoncent avoir intégré avec succès des éléments de réalité augmentée (RA) dans un avion tactique TA-4J. La seconde étape consistera a intégrer ce système tactique dans un appareil d'entraînement avancé comme le T-7.



' La série réussie d'essais au sol et les quatre sorties en vol illustrent notre capacité collaborative à intégrer, livrer et tester rapidement de nouvelles technologies susceptibles de changer la formation des pilotes de chasse pour toute une génération', souligne Donn Yates, directeur exécutif du développement commercial des chasseurs et formateurs de Boeing Air Force.



En effet, grâce à la technologie brevetée de Red 6, les pilotes peuvent interagir avec des avions virtuels, des cibles et des menaces au sol et dans les airs, tout en expérimentant les charges cognitives liées au pilotage physique de l'avion.



A terme, la combinaison du T-7 avec le système de réalité augmentée pourrait définir un nouveau paradigme en matière de formation, avec un impact potentiel direct sur la préparation et la létalité des missions.