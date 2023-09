Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: la Pologne potentiellement intéressée par le F-15EX information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Boeing a présenté son avion de combat F-15EX à la Pologne dans le cadre d'un programme potentiel de ventes militaires à l'étranger du ministère américain de la Défense.



' L'intérêt de la Pologne pour le F-15EX confirme son attachement à la préparation et à l'efficacité de ses forces militaires ', a déclaré Tim Flood, directeur principal du développement commercial de Boeing pour l'Europe et les Amériques.



'Le F-15EX offre une interopérabilité et une prise en charge supérieures à un prix abordable. Par ailleurs, un plan industriel solide soutiendrait l'objectif de la Pologne de développer des capacités de défense indépendantes', ajoute le responsable.



Selon l'avionneur, le F-15EX serait ainsi 'le chasseur le plus avancé au monde'.





