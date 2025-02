Boeing: l'armée japonaise commande 17 CH-47 Chinook information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - Boeing rapporte que les Forces japonaises d'autodéfense (JSDF) lui ont passé commande de 17 CH-47 Block II Chinook Extended Range afin de moderniser leur flotte et remplacer certains de leurs appareils CH-47 J/A.



Ces hélicoptères seront coproduits par Boeing et Kawasaki Heavy Industries (KHI).



Boeing rappelle avoir livré plus de 100 Chinook aux JSDF, en collaboration avec KHI, depuis les années 1980, faisant de ce programme de fabrication sous licence l'un des plus anciens et des plus réussis au Japon.



L'hélicoptère CH-47 Block II Extended Range représente la nouvelle génération d'appareils de transport lourd et multi-missions.



Le Japon devient ainsi le quatrième client mondial de cette configuration avancée, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, garantissant aux JSDF de rester à la pointe de l'aviation de transport lourd pour les années à venir.





