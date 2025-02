Boeing : Jeff Shockey nommé responsable des activités gouvernementales

(AOF) - Boeing a nommé Jeff Shockey au poste de vice-président exécutif des activités gouvernementales, des politiques publiques mondiales et de la stratégie d'entreprise, à compter du 24 février prochain. Jeff Shockey effectue son retour au sein du constructeur aéronautique après avoir dirigé les relations gouvernementales mondiales chez RTX (entreprise américaine qui développe et fabrique des produits dans le domaine de l'aérospatial et de la défense). Il sera rattaché au président-directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, et siégera au conseil exécutif de l'entreprise.

