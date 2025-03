Boeing: Japan Airlines a commandé 17 737-8 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 17:42









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature d'une commande de Japan Airlines (JAL) pour 17 737-8. La compagnie aérienne va utiliser les nouveaux 737 MAX sur son réseau intérieur.



Il s'agit de la deuxième commande de 737-8 pour JAL. Le carnet de commandes de 737 MAX a quasiment doublé, avec 38 commandes fermes précise le groupe.



' Le 737 est l'épine dorsale de notre flotte d'avions depuis près de 50 ans, et nous sommes honorés de perpétuer son héritage au sein de notre future flotte ', a déclaré Mitsuko Tottori, présidente de Japan Airlines.



' En choisissant le 737-8, Japan Airlines gagnera en efficacité opérationnelle et économique, ce qui placera la compagnie en position de force pour les années à venir. '' a déclaré Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.





