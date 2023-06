Boeing: Iraqi Airways reçoit un premier 787 Dreamliner information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 18:34

(CercleFinance.com) - Iraqi Airways a célébré aujourd'hui la livraison du premier des dix Boeing 787 Dreamliner que la compagnie a commandé auprès de Boeing afin 'de développer de manière rentable son réseau long-courrier et relier l'Irak à des destinations plus internationales'.



Boeing fait savoir que Iraqi Airways a commandé un total de six 737-8 et de dix 737-10, offrant à sa flotte monocouloir plus de capacité sur ses liaisons régionales et moyen-courriers.



Iraqi Airways dessert actuellement plus de 50 destinations au départ de Bagdad.

'Avec le rebond du trafic aérien mondial, les compagnies aériennes du Moyen-Orient enregistrent une augmentation de plus de 40% du trafic par rapport à l'année dernière', souligne Boeing.