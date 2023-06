Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: investit dans l'amélioration du ravitailleur KC-46 information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 14:23

(CercleFinance.com) - Boeing annonce investir, avec Aurora Flight Sciences, dans le développement de systèmes défensifs avancés et de contre-mesures à appliquer sur les plates-formes de ravitaillement et de mobilité de nouvelle génération, notamment le pétrolier KC-46A Pegasus.



Aurora Flight Sciences, une société de Boeing, dirige la recherche autour des composants visant à améliorer la capacité des appareils dans le cadre des missions de ravitaillement en vol et de mobilité.



'Le KC-46A dispose déjà de systèmes défensifs sans précédent dans un pétrolier', a déclaré Justin Hatcher, directeur des technologies avancées pour le programme KC-46 de Boeing.



'Nous continuons à faire évoluer le KC-46A et d'autres plates-formes de ravitaillement et de mobilité de nouvelle génération pour améliorer encore la polyvalence et la capacité de survie des missions.'