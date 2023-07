Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: investit 950 000$ pour la formation des pilotes information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 14:30









(CercleFinance.com) - Boeing annonce investir 950 000$ dans des bourses d'études pour la formation des pilotes afin de répondre à la demande importante à long terme en pilotes d'avions commerciaux.



500 000 $ seront consacrés au financement de 25 bourses d'études avec cinq organisations aéronautiques engagées dans le développement de futurs pilotes.

Boeing fait également un don de 450 000 $ à Fly Compton, une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles qui présente aux jeunes des minorités des opportunités de carrière dans l'aérospatiale.



'La demande de pilotes qualifiés et diversifiés reste élevée dans les compagnies aériennes du monde entier. Bien que devenir pilote offre une carrière tout au long de la vie, l'accès à la formation reste un obstacle à l'entrée pour beaucoup', a déclaré Ziad Ojakli, vice-président exécutif des opérations gouvernementales chez Boeing.



'Ces organisations aident la prochaine génération de pilotes à réaliser leur plein potentiel tout en montrant aux communautés qui sont historiquement sous-représentées dans l'industrie qu'un avenir dans l'aviation est possible', a-t-il ajouté.





