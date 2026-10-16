Boeing France accueille Hutchinson au sein de son réseau de partenaires industriels

Le constructeur aéronautique annonce l'intégration du groupe français à la Boeing French Team, un réseau de 18 partenaires industriels stratégiques destiné à renforcer la coopération entre Boeing et la filière aéronautique française.

Boeing France souligne que Hutchinson, présent dans 26 pays, contribue depuis de nombreuses années à ses programmes aéronautiques sur trois continents. Le groupe fournit notamment des composants pour les avions commerciaux, dont des couvertures isolantes, des conduits de conditionnement d'air, des supports amortisseurs et des joints.

Grâce à ses implantations en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique du Nord, Hutchinson participe également à la montée en cadence des programmes de Boeing. Son intégration au réseau doit permettre d'approfondir leur coopération et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

Boeing travaille avec plus de 100 fournisseurs français et a investi 1,1 milliard de dollars dans la filière aéronautique française en 2025.

Le titre Boeing a conclu la séance sur un gain de 2,2% hier à Wall Street et affiche une contraction de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.