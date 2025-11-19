 Aller au contenu principal
Boeing : flydubai signe un accord pour acquérir 75 appareils 737 MAX
information fournie par AOF 19/11/2025 à 14:11

(AOF) - Boeing et flydubai ont annoncé que la compagnie aérienne à bas prix émiratie basée à Dubaï avait signé un protocole d'accord, portant sur l'acquisition de 75 appareils 737 MAX et 75 autres en option, soit un possible total de 150 avions. Aucun détail financier n'a été divulgué. Avec ce quatrième engagement sur le 737 MAX, flydubai modernise sa flotte et poursuit l'expansion de son réseau en pleine croissance. La compagnie aérienne exploite actuellement 96 Boeing 737. Une fois finalisé, ce nouvel accord viendrait s'ajouter aux commandes en cours de 737 MAX issues d'achats antérieurs.

Défense

BOEING CO
189,660 USD NYSE 0,00%
