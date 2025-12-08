Boeing finalise l'acquisition de Spirit AeroSystems, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de près de 1,7 % à environ 205,3 dollars dans les échanges matinaux

** Boeing clôture le rachat de Spirit AeroSystems

SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, reprenant ainsi la majeure partie du plus grand fabricant indépendant d'ailes et de fuselages au monde

** Dans le cadre de cet accord, 15 000 employés de Spirit AeroSystems seront intégrés à Boeing

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 15,9 % depuis le début de l'année