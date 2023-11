Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: étape charnière pour le T-7A Red Hawk information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 16:34









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que son premier avion d'entraînement avancé, le T-7A Red Hawk destiné à l'US Air Force, a terminé un périple de 1 400 milles (2250 km) jusqu'à la base aérienne d'Edwards en Californie afin d'y débuter sa prochaine phase d'essais en vol.



Deux autres Red Hawk suivront afin de tester divers systèmes dans le cadre d'une série de tests rigoureux.



' Il s'agit d'un moment charnière pour le programme T-7 ', a déclaré Evelyn Moore, vice-présidente et responsable des programmes T-7. 'Amener le T-7A Red Hawk au coeur de la communauté d'essais de l'US Air Force à Edwards pour des essais en vol dynamiques prouvera les performances de l'avion à réaction en tant qu'avion d'entraînement agile et sûr pour les futurs pilotes.'



Pour rappel, en 2018, l'Air Force avait attribué à Boeing un contrat de 9,2 milliards de dollars pour 351 entraîneurs avancés T-7A, 46 simulateurs et un support.

A terme, le T-7A doit remplacer le vieillissant T-38 de l'Air Force.







