Boeing et le Technion israélien mettent au point un carburant d'aviation durable, alors que le secteur s'efforce d'atteindre l'objectif de 2050

Boeing BA.N et l'université israélienne Technion ont annoncé mardi qu'ils commençaient à développer un carburant d'aviation durable (SAF) à partir de matières premières telles que l'hydrogène vert et le dioxyde de carbone, afin de favoriser la croissance à long terme du secteur de l'aviation.

Le SAF , fabriqué en grande partie à partir d'huiles de cuisson usagées ou de déchets, peut réduire les émissions de manière significative par rapport au carburéacteur traditionnel. Cependant, il reste deux à cinq fois plus cher que le carburant conventionnel.

Boeing et Technion ont déclaré qu'après l'achèvement d'une phase de faisabilité initiale, le développement devait commencer et évoluer vers une "production commerciale compétitive".

Boeing s'est engagé à livrer des avions commerciaux capables de voler à 100 % au SAF d'ici à 2030, tandis que l'industrie de l'aviation commerciale cherche à atteindre zéro émission nette d'ici à 2050.

Bien que les dirigeants de l'industrie du transport aérien aient mis en avant une vague de nouvelles initiatives en matière de SAF qui, selon eux, déclencheront un boom similaire à l'essor rapide des véhicules électriques et de l'énergie solaire, l'Association internationale du transport aérien (IATA), un organisme mondial qui représente 340 compagnies aériennes, a prévu que le SAF ne représenterait que 0,7 % du total du kérosène en 2025, et que l'objectif de 2050 pourrait ne pas être atteint.

Boeing a déclaré que le processus de développement du SAF à grande échelle pourrait encore prendre quelques années. Le SAF peut être produit à partir de diverses sources telles que les plantes de couverture et autres plantes non comestibles, les déchets agricoles et forestiers, les déchets municipaux non recyclables, les effluents gazeux des installations industrielles et d'autres matières premières.

Par ailleurs, Boeing et l'université israélienne Ben-Gurion ont annoncé la création d'un centre de recherche sur la cybersécurité pour les systèmes aéronautiques et aérospatiaux de la prochaine génération.

Le président de Boeing Global, Brendan Nelson, actuellement en Israël, a déclaré que l'entreprise travaillait à "renforcer la sécurité énergétique, à soutenir la croissance de l'industrie de l'aviation civile et à créer de nouvelles opportunités économiques grâce à un carburant d'aviation durable et à d'autres technologies".

Le président du Technion, Uri Sivan, a déclaré que l'entreprise avait pour mission de développer des technologies permettant de produire des carburants propres qui apporteraient "une contribution significative à l'aviation et, ce qui n'est pas moins important, à la santé humaine et à l'environnement".